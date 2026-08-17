Sono ore di grande apprensione in casa Cagliari per Yael Trepy. L'attaccante rossoblù è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 agosto, durante una giornata di pausa concessa alla squadra dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Arezzo. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne francese si trovava in una villa nella zona della Costa Smeralda quando è finito nella parte più profonda della piscina, trovandosi in difficoltà. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e Trepy è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sassari, dove si trova tuttora sotto osservazione.

Il Cagliari ha confermato il ricovero e ha fatto sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, invitando al massimo rispetto della loro privacy. Trepy, classe 2006, aveva vissuto negli ultimi mesi una significativa crescita con la maglia rossoblù. Dopo essere stato protagonista con la Primavera, aveva trovato spazio in prima squadra fino a segnare all'esordio in Serie A contro la Cremonese lo scorso gennaio, diventando uno dei più giovani marcatori nella storia del Cagliari. Solo venerdì Pisacane lo aveva schierato in campo per 54 minuti nella gara di Coppa Italia contro l'Arezzo. Ora tutto il mondo rossoblù attende aggiornamenti sulle sue condizioni, con la speranza che la situazione possa evolvere positivamente.