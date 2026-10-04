Titolare con l'Albania, ma prima alternativa al terzetto difensivo nel Torino. Il curioso caso di Ismajli. In questa sosta per le nazionali il difensore ha avuto un enorme spazio, trovando minuti e continuità di impiego. Non è una novità, almeno per quanto riguarda la selezione. Per il Torino si tratta di un inedito, come racconta Tuttosport nella sua edizione odierna.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Duecentosettanta minuti. Le tre sfi de già giocate dall’Albania, in attesa di quella di martedì che chiuderà gli impegni della selezione in questa sosta, dicono che Rolando Maran non può fare a meno di Ardian Ismajli. Il difensore del Torino, del resto, era un punto fermo della sua nazionale anche nella precedente gestione e il nuovo tecnico. Ismajli sta trovando in nazionale quella continuità che al Torino non è ancora riuscito ad avere. Tre partite di fi la dal 1’ con la maglia granata in questa stagione non le ha mai giocate. Più che altro l’impressione è che con Abate la difesa abbia una fi sionomia ben precisa o, meglio, tre interpreti ben defi niti: Cömert, Coco e Comuzzo". Una riserva di lusso: "In Serie A è sceso in campo dal 1’ al debutto col Milan, per la squalifi ca di Cömert, e poi con il Bologna, per l’indisponibilità di Comuzzo. Nelle altre tre di campionato per due volte è subentrato (in trasferta contro la Fiorentina già prima dell’intervallo per l’infortunio di Coco, a Reggio Emilia contro il Sassuolo dopo l'ora di gioco) mentre in un’occasione - nell'ultima sfi da casalinga, quella contro la Roma di Gasperini - non si è mai alzato dalla panchina".