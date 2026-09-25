Strappo senza precedenti nel calcio mondiale. Le principali leghe europee — Serie A, Premier League, LaLiga e Bundesliga — hanno diffuso una durissima nota congiunta contro la FIFA e la gestione del presidente Gianni Infantino, chiedendo una profonda e immediata riforma della gestione del massimo organismo calcistico globale. All’appello manca solo la Ligue 1 francese, mentre il resto del blocco nobile del calcio continentale fa fronte comune per denunciare abusi di potere, ingerenze e una gestione ritenuta ormai inadeguata.

Strappo nel calcio mondiale: le leghe europee accusano la FIFA di abusi di potere

Nel mirino dei vertici del calcio europeo c’è la concentrazione del potere a Zurigo e le decisioni unilaterali che penalizzano i tornei nazionali e la salute dei calciatori, a partire dall'affollamento dei calendari e dai recenti casi di presunte ingerenze nei procedimenti disciplinari. "Una riforma fondamentale della governance è indispensabile per ripristinare chiari limiti statutari all'interno della FIFA e garantire che i procedimenti restino al riparo da condizionamenti", si legge nel documento. Per sbloccare la situazione, i campionati europei propongono una mossa concreta: la convocazione immediata di una Conferenza sulla Governance. L’incontro dovrebbe essere presieduto da una figura indipendente e autorevole, rappresentativa delle federazioni e dell'intera comunità calcistica, con l'incarico di stilare e pubblicare un rapporto dettagliato entro sei mesi. L’iniziativa segna il punto di non ritorno nei rapporti tra i tornei di club più ricchi al mondo e la guida di Infantino. Con i calendari saturi e le tensioni politiche al massimo storico, le leghe europee alzano il muro: serve una rifondazione strutturale del calcio globale.