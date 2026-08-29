Nuovo capitolo nella vicenda che ha intrattenuto l'estate e che vede protagonisti Lameck Banda e il Lecce. Dopo il trasferimento dell'esterno zambiano all'Al-Swehly, club libico con cui il giocatore si è tesserato grazie a un transfer provvisorio concesso dalla FIFA, la società salentina ha deciso di passare alle vie legali.

Il Lecce chiede infatti che venga accertata l'illegittimità del recesso unilaterale dal contratto esercitato da Banda, ritenendolo privo di giusta causa. I salentini hanno inoltre chiamato in causa l'Al-Swehly, che avrebbe avuto un ruolo nell'interruzione del rapporto tra il giocatore e i giallorossi.

Il Lecce chiede quindi un risarcimento dei danni e l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti delle parti coinvolte. Parallelamente, la società del presidente Saverio Sticchi Damiani avrebbe avviato un procedimento davanti al Collegio arbitrale per accertare l'eventuale inadempimento di Banda agli obblighi contrattuali.

Aggiungete Toro News alle vostre fonti preferite su Google! Ecco come fare - Toro News