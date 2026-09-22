E' arrivata la decisione del giudice sportivo nei confronti della Juventus. Nella partita di domenica 20 settembre contro l'Atalanta parte dei tifosi non ha rispettato il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Gli spettatori bianconeri del primo anello della curva sud si sono girati di schiena continuando a intonare cori, inneggiando a Scirea e Gianni Agnelli. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di quale potrebbe essere la decisione della Lega nei confronti di questo gesto. La Juventus dovrà pagare 10mila euro di multa, come riporta il comunicato ufficiale la multa risulta attenuata viste le tempestive distanze che la società ha preso nei confronti di questo comportamento.

Il comunicato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio."