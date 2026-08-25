Una favola lunga appena nove anni. Il Sabah FC, campione d'Azerbaigian, ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso alla fase campionato della Champions League. Dopo il ko per 2-1 dell'andata contro l'Hapoel Beer Sheva, gli azeri hanno ribaltato il confronto al ritorno: il gol del 3-2 nei minuti di recupero ha portato la sfida ai supplementari, dove il Sabah ha segnato altre due reti.

Fondato soltanto l'8 settembre 2017, il club aveva già superato tre turni preliminari eliminando The New Saints, KuPS e AGF Aarhus. Ora il Sabah sarà inserito in quarta fascia nel sorteggio di giovedì a Monaco, dove scoprirà le otto avversarie della sua prima storica Champions League.

Un traguardo raggiunto con una rapidità eccezionale: in passato l'Astana era riuscito nell'impresa dopo sei anni dalla fondazione, mentre al Lipsia ne erano serviti otto.