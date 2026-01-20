Dopo le polemiche esplose nella finale di Coppa d’Africa, la Federazione Reale Marocchina di Calcio sceglie la linea dura, annunciando l’intenzione di presentare un ricorso formale contro la squadra Senegal che ha abbandonato temporaneamente il campo dopo il calcio di rigore concesso al Marocco nei minuti conclusivi del match. Secondo i vertici del calcio marocchino, quell’episodio avrebbe compromesso il regolare andamento della gara, anche alla luce dell’errore dal dischetto di Brahim Diaz e del successivo sorpasso del Senegal ai tempi supplementari.
news
Coppa d’Africa: contrattacco del Marocco e ricorso contro il Senegal
"La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) annuncia che ricorrerà alle procedure legali presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) al fine di pronunciarsi sul ritiro dal campo della nazionale senegalese durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno accompagnato tale decisione, successivamente all’assegnazione da parte dell’arbitro di un calcio di rigore ritenuto corretto all’unanimità dagli specialisti. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori". Nel comunicato ufficiale, la Federazione ha poi voluto rivolgere un messaggio di riconoscenza ai tifosi e agli addetti ai lavori. "La FRMF, inoltre, rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti a tutto il pubblico marocchino che è rimasto fedele alla nazionale, con una presenza massiccia e un sostegno incondizionato durante tutte le partite della selezione nazionale e delle altre gare. La Federazione ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa competizione continentale".
