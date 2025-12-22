Coppa d’Africa, svolta storica: dal 2027 si giocherà ogni quattro anni

Il Torino arriva dalla buona vittoria contro il Sassuolo, chiusa sullo 0-1 con un clean sheet incoraggiante se si considera il periodo complicato per il reparto difensivo, già di suo molto corto. La retroguardia granata è infatti penalizzata dagli impegni internazionali legati alla Coppa d’Africa: una competizione che ha sottratto a Baroni l'impiego di Saul Coco, impegnato con la Guinea Equatoriale, e di Adam Masina, convocato dal Marocco. Proprio la Coppa d’Africa è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi anni. Durante una conferenza stampa a Rabat, il presidente della Confederazione Africana di Calcio, Patrice Motsepe, ha annunciato una svolta storica: dal 2027 in poi il torneo si disputerà ogni quattro anni. L’edizione del 2027 si svolgerà in Kenya, Uganda e Tanzania, mentre quella successiva è già prevista nel 2028, inaugurando il nuovo ciclo. L’obiettivo della CAF è armonizzare il calendario africano con quello internazionale, riducendo l’impatto sui club. Inoltre, dal 2029 nascerà una Lega delle Nazioni africana, destinata a ridefinire gli equilibri del calcio continentale e i rapporti con l’Europa.