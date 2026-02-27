Coppe Europee, le avversarie delle italiane: l’Atalanta torna in Germania

Champions League, Europa League, Conference League: le tre competizioni europee sono entrate nel vivo e in ognuna di esse c’è almeno una squadra italiana a rappresentare la Serie A. In Champions, l’Atalanta ha staccato il pass per gli ottavi con una prestazione sontuosa contro il Borussia Dortmund, eliminato al termine di un doppio confronto di altissimo livello. Ora, però, l’asticella si alza ulteriormente. Agli ottavi la Dea è attesa da un’altra sfida di grande fascino e difficoltà contro il Bayern Monaco di Kompany, attuale capolista della Bundesliga con otto punti di vantaggio proprio sul Borussia Dortmund. Il banco di prova è senza dubbio severo, ma anche un’occasione per continuare a sognare e per dimostrare, ancora una volta, che l’Atalanta può competere ad armi pari con l’élite del calcio europeo.