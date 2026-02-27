Champions League, Europa League, Conference League: le tre competizioni europee sono entrate nel vivo e in ognuna di esse c’è almeno una squadra italiana a rappresentare la Serie A. In Champions, l’Atalanta ha staccato il pass per gli ottavi con una prestazione sontuosa contro il Borussia Dortmund, eliminato al termine di un doppio confronto di altissimo livello. Ora, però, l’asticella si alza ulteriormente. Agli ottavi la Dea è attesa da un’altra sfida di grande fascino e difficoltà contro il Bayern Monaco di Kompany, attuale capolista della Bundesliga con otto punti di vantaggio proprio sul Borussia Dortmund. Il banco di prova è senza dubbio severo, ma anche un’occasione per continuare a sognare e per dimostrare, ancora una volta, che l’Atalanta può competere ad armi pari con l’élite del calcio europeo.
Coppe Europee, le avversarie delle italiane: l'Atalanta torna in Germania
Sul fronte Europa League si accende la sfida per la coppa. Il sorteggio ha abbinato il Bologna proprio con la Roma. Si profila quindi un derby europeo tutto italiano, che vedrà la squadra di Vincenzo Italiano affrontare la banda di Gian Piero Gasperini. L'unico confronto tra le due squadre in stagione è andato in scena alla prima di campionatyo, con i giallorossi che hanno trionfato 1-0 grazie al gol di Wesley. Il rematch in salsa europea avrà però tutt'altro livello e difficoltà.
Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina dopo lo spavento di ieri col Jagiellonia sfiderà i polacchi del Rakow.
