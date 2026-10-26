Comuzzo e Cacciamani: la coppia inventata da Abate

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un partner che possa investire e collaborare nella creazione di un nuovo stadio per il Napoli. L'impianto dovrebbe essere costruito nella parte orientale della città, nella zona dell’ex raffineria di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente del club partenopeo domani martedì 27 ottobre dovrebbe incontrare la famiglia Aponte, proprietaria di MSC Crociere, a Ginevra per proporre una collaborazione nel progetto. A seguito del rinnovo fino al 2029 della partnership con MSC, che si attesta a 18 milioni di euro all’anno più bonus, come riportato da Il Mattino, durante l'incontro si valuterà se oltre alla sponsorizzazione delle maglie e alle collaborazioni già in atto, si possa includere anche il nuovo stadio.

Al confronto con De Laurentiis parteciperanno anche i figli dell’armatore Aponte, Alexa e Diego, già presente in alcune occasioni al Maradona per vedere le gare degli azzurri. La struttura potrebbe assumere il nome di MSC Arena o MSC Stadium e la capienza che si vuole ottenere è di 70mila posti. L'impianto verrebbe realizzato nell’ex zona Kuwait Petroleum, area per la maggior parte già bonificata tramite un investimento di poco meno di 100 milioni di euro.