A seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate da Pierlucio Firrao, che mettevano sotto esame anche l'operato del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, l'amministrazione del Comune di Torino ha rilasciato in data odierna un comunicato stampa nel quale ribadisce la propria posizione in merito alla questione stadio Olimpico Grande Torino. Il documento si apre con l'antefatto riguardante la preliminare manifestazione d'interesse da parte inoltrata dal club granata il 20 aprile 2026. La Città di Torino si è interessata alla valutazione della proposta, esortando il Torino a depositare la proposta il prima possibile.

L'Amministrazione comunale ci ha tenuto poi a chiarire che la gestione futura dell'impianto con l'inizio dell'anno nuovo dipenderà dalla scelte compiute dalla società granata in merito alla proposta di partenariato: "Se le caratteristiche della proposta permetteranno di chiudere l’iter entro tale data, sarà possibile addivenire ad un contratto conformato al relativo esito. Se per contro esse saranno tali da non consentire la chiusura dell’iter e al 31.12.2026 quest'ultimo sarà in corso, sarà possibile - sempre subordinatamente all’interesse pubblico della Città nei confronti della proposta che sarà presentata e per il tempo strettamente necessario alla chiusura della procedura - consentire alla Società l’utilizzo dell’impianto senza contraddizioni con gli atti in precedenza adottati dall'Amministrazione".

Il comunicato poi continua in merito alle tempistiche: "I tempi previsti per la valutazione della proposta non potranno che decorrere dal suo formale deposito, dipenderanno dal livello di complessità che la connoterà e si svolgeranno in coerenza con le disposizioni di legge, che li scandiscono peraltro in modo articolato". Nel caso in cui la proposta non dovesse arrivare nel breve periodo per consentire che l'iter complessivo d'esame si concluda prima dell'ultimo dell'anno, la Città di Torino avverte sul possibile provvedimento: l'avvio di una gara a livello europeo aperta al fine di affidare in concessione il "servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale “Stadio Olimpico Grande Torino”. Il documento si conclude aggiungendo che: "L’iter della procedura di affidamento ai sensi della vigente normativa (allegato 1.3 del D.Lgs 36/2023) si dovrà concludere entro il termine massimo previsto di mesi 9 dalla data di pubblicazione del bando pubblico".