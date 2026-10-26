Il Torino vince anche con il Monza e centra la terza vittoria di fila sfatando un tabù che durava dal 2019. La squadra di Abate deve però fare i conti con le defezioni, una arrivata nell'ultimo match di campionato e i lungodegenti. Erano assenti con il Monza Fortini e Ilkhan: il primo è out da qualche settimana, il secondo ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso di Torino-Udinese. Un peccato, dato che il rendimento e il minutaggio stavano cominciando a salire di livello. Ma Abate, oltre al turco, ha perso anche un validissimo e fondamentale interprete per il centrocampo nella sfida contro i brianzoli.

Torino, l'aggiornamento sugli indisponibili

PARMA, ITALY - OCTOBER 19: Rolando Mandragora of Torino FC in action during the Serie A match between Parma Calcio and Torino FC at Stadio Ennio Tardini on October 19, 2026 in Parma, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

In casa Torino resterà ancora fuori dai convocati Franco Israel, a seguito dell'operazione alla spalla di qualche mese fa. Anche Rodriguez sarà escluso: lo svizzero prosegue il percorso di recupero da una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra e mette nel mirino il seguente impegno contro il Frosinone, previsto per domenica 1 novembre. Il suo rientro però è previsto o la settimana successiva con il Lecce o dopo la seconda sosta per le nazionali. Il Toro ha perso contro il Monza Rolando Mandragora per una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. Il centrocampista italiano salterà sicuramente le gare con il Como e la squadra ciociara e cercherà di tornare a disposizione contro i salentini o al più tardi, dopo la pausa. Ci sono poi due giocatori in dubbio e che verranno valutati tra oggi e domani da Abate: Niccolò Fortini e Emirhan Ilkhan. il nativo di Istanbul conserva qualche speranza di recuperare per la panchina per domani con i lariani ma resta a rischio al momento la sua convocazione. Infine l'ex Viola ha qualche chance in più del classe 2004 ma rimane comunque da valutare.