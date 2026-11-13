Galliani vince la sua battaglia e le verifiche sulle candidature spetteranno al segretario generale

Francesco Di Vico
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Non finisce la telenovela sulle elezioni della FIGC. Come riportato da Calcio e Finanza, Galliani ha avuto ragione nel suo ricorso e la decisione sull’ammissibilità delle candidature spetta a Marco Brunelli, il segretario generale. L'ex amministratore delegato di Milan e Monza aveva contestato che la competenza sulla verifica delle candidature spettasse alla commissione istituita dal commissario straordinario, che è Giovanni Malagò stesso. Il risultato è emerso dall'udienza tenutasi in mattinata, venerdì 13 novembre. Viene dunque chiarito che la commissione ha esclusivamente un ruolo consultivo, senza alcun potere autonomo di verifica e decisione sull’ammissibilità delle candidature. Si riportano, dunque, al centro la procedura elettorale le competenze attribuite dalle norme federali al segretario generale.

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