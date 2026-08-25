Il conto alla rovescia per Euro 2032 è già iniziato. Dal Meeting di Rimini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha indicato una scadenza precisa per gli impianti italiani candidati a ospitare la manifestazione: "Entro maggio del prossimo anno dovranno essere aperti i cantieri per gli stadi che verranno indicati".

Tra tre mesi l'Uefa dovrà decidere, sulla base delle proposte della FIGC, quali saranno i cinque stadi scelti per il torneo. "Credo che alla fine verranno segnalati dieci stadi, cinque saranno quelli che ospiteranno il 2032", ha spiegato Abodi.

Il ministro ha inoltre sottolineato come il Governo stia portando avanti "un'operazione di sistema" che ha coinvolto complessivamente 16 infrastrutture candidate. La Figc presenterà infatti una lista più ampia rispetto ai cinque impianti necessari, inserendo anche alcune seconde scelte in vista della decisione definitiva dell'Uefa.