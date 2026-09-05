Adam Masina aspetta una nuova occasione per rimettersi in gioco. Il difensore marocchino, oggi svincolato, ha alle spalle una lunga esperienza in Serie A e un legame particolare con il Bologna, club nel quale è cresciuto calcisticamente e ha giocato dal 2013 al 2018. Intervistato da Il Resto del Carlino, il vincitore della Coppa d’Africa ha raccontato di voler tornare in campo, senza nascondere quello che sarebbe il suo scenario ideale: "Il Bologna ora è una big. Ha vinto un trofeo, una Coppa Italia che ho vissuto da tifoso, urlavo sul divano. La società sta facendo un lavoro grandioso e se me lo avessero detto dieci anni fa… Cercavano un difensore? Lo so, sono svincolato, il sogno è tornare anche per le promesse fatte. In passato ci sono stati alcuni contatti, mai dire mai". Il futuro di Masina, dunque, potrebbe ripartire proprio da Bologna, dove tutto era iniziato. Resta invece alle spalle l’esperienza al Torino, durata tra il 2023 e il 2025, con 51 presenze complessive, un gol e quattro assist.