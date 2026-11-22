Prosegue l'avventura in panchina di Alvaro Recoba. L'ex fantasista del Torino ha rinnovato il proprio contratto con il Deportivo Táchira, club della massima serie venezuelana, fino al dicembre 2027. L'accordo precedente sarebbe scaduto alla fine del 2026, ma le parti hanno deciso di proseguire insieme.

Per il "Chino", approdato in Venezuela dopo l'esperienza alla guida del Nacional Montevideo, si tratta di un'ulteriore tappa della carriera da allenatore intrapresa dopo il ritiro dal calcio giocato. Recoba ha vestito la maglia granata nella stagione 2007-2008, quando arrivò in prestito dall'Inter. Un'esperienza durata una sola stagione e impreziosita da 3 reti in 24 presenze, prima del ritorno in nerazzurro e del successivo rientro in Uruguay.