Fantacalcio, anche il Torino dice sì: la Lega Serie A nel business del futuro

Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio l’assemblea della Lega Serie A ha dato il via libera all’acquisto del 51% di Fantacalcio , uno dei business più rilevanti legati al calcio italiano. La piattaforma, che coinvolge circa tre milioni di utenti, consente ai tifosi di creare squadre virtuali basate sui calciatori reali della Serie A, con punteggi legati alle prestazioni in campo. L’operazione, annunciata dal presidente Ezio Simonelli, vale 18 milioni di euro e riguarda la società Quadronica Srl, fondata nel 2008 e controllata dagli imprenditori Nino Ragosta e Luigi Cutolo, per una valutazione complessiva attorno ai 40 milioni.

Favorevoli, contrari, astenuti

Tra i club che hanno votato a favore c’è anche il Torino, insieme alla larga maggioranza delle società di Serie A, a esclusione di Como, Fiorentina e Napoli che hanno espresso voto contrario per dubbi legati soprattutto al prezzo dell’operazione. Cremonese e Roma si sono invece astenute. Il sì del Torino si inserisce in una scelta strategica condivisa da gran parte della Lega, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore digitale, investendo in un prodotto capace di generare oltre 9 milioni di euro di ricavi annui e utili vicini ai 4 milioni, con l’obiettivo di creare nuove fonti di entrate e coinvolgimento per i tifosi.