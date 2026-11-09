Il 2-2 del Franchi contro la Juventus lascia un po' di amaro in bocca alla Fiorentina di Paolo Vanoli. Nonostante diversi segnali di crescita, i viola sono usciti dal campo con il rammarico di un successo quasi accarezzato, sfuggito per qualche errore di troppo sia in fase difensiva che in attacco. Uno dei protagonisti assoluti della serata è stato sicuramente l'ex Toro Alieu Njie, autore del momentaneo 2-1 e di una prestazione di spessore.

Fiorentina, il rammarico di Njie: "Nonostante il gol due punti persi"

Nel post-partita, l’esterno viola non ha nascosto il rammarico per l'occasione persa: "Sono felice per il gol ma sono anche un po' arrabbiato perché abbiamo perso due punti", ha ammesso analizzando la sfida, sottolineando come la squadra debba alzare l'asticella della concentrazione per l'intera durata del match. Inoltre, lo svedese si è soffermato sulle emozioni del match visto il suo passato in granata: "Ho pensato tutta la settimana a questa partiuta. Questa gara era importantissima per me, già al Torino lo avevo capito".