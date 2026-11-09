Saremo fissati noi tifosi con l'idea che la storia di questa società dovrebbe essere l'asse portante dei valori a cui si dovrebbe ispirare chi gestisce il presente del club, ma capita sempre più spesso che anche in concomitanza di qualche celebrazione importante, la squadra faccia fatica sul campo ad onorare quanto la storia richiederebbe di fare. Sabato in occasione di Torino-Lecce si era infatti alla vigilia della commemorazione dei 50 anni della morte di Giorgio Ferrini, il capitano dei capitani e recordman assoluto del club granata con 566 presenze in 16 stagioni, una ricorrenza speciale degna di essere onorata nel migliore dei modi. Se parliamo di Ferrini, parliamo di un uomo tanto incredibile per come incarnava i valori del Torino quanto sfortunato per la prematura scomparsa avvenuta all'età di 37 anni, cioè a poco più di un anno dalla fine della carriera da calciatore e a pochi mesi dalla conquista dello scudetto del '76 che aveva vinto come vice di Gigi Radice e non da giocatore come avrebbe meritato.

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Un uomo per il quale la parola leggenda, nel suo più intrinseco significato, non è affatto esagerata, sebbene lontana dal descriverlo per il suo modo così schivo e umile di rapportarsi con chiunque gli fosse intorno. Se il club granata oggi fosse pregno di granatismo e avesse in rosa giocatori cresciuti a "pane e Toro" sono certo che la partita Torino-Lecce, al di là del risultato finale, sarebbe stata giocata con un ardore ed una intensità totalmente diversa da come è stata affrontata (e preparata) dai nostri "eroi". Perché onorare la memoria di un campione di virtù granata quale è stato Giorgio Ferrini non è semplicemente dedicargli nei commenti post partita una vittoria che tutti ci aspettavamo, ma è anche, e soprattutto, provare a giocare con addosso quello spirito che a Ferrini non è mai mancato in quelle 566 presenze con la maglia granata. Il calcio di oggi è cambiato rispetto a quello che si giocava ai tempi di Ferrini, certamente, ma ciò che non è cambiato è lo spirito agonistico con cui si deve obbligatoriamente scendere in campo.

Le gare della nostra serie A sono prima di tutto delle battaglie in cui l'atletismo e la fisicità sono la base sulla quale inserire le qualità tecniche e la mentalità vincente. Difficile vincere le partite solo con la qualità se viene a mancare la quantità. Credo che il Torino di Abate sia, in questo senso, in una fase di transizione molto pericolosa perché non ha ancora trovato l'equilibrio ottimale tra quantità e qualità: è una squadra che cerca di giocare a pallone (e questo è bene), ma per sfruttare tutta la non eccelsa qualità che ha nei suoi giocatori penalizza molto la quantità che questi devono comunque obbligatoriamente mettere in campo (e questo non è bene). Bragança-FitzJim, ad esempio,è una coppia di centrocampisti dai piedi veramente buoni e con una buonissima capacità di gestire il pallone.

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Con il Lecce si è visto che nel primo tempo a centrocampo dominavano il gioco, ma spesso i fitti e frequenti passaggi con cui muovevamo la palla mancavano di velocità e di determinazione a trasformare in quantità (cioè azioni pericolose) quanto cercato e prodotto in qualità. Abate voleva battere il Lecce con il gioco, ma la partita era da dominare più con la sostanza e con la concretezza che con le frivolezze o gli arabeschi. Il risultato è stato che il primo (non) tiro in porta è stato quello del fortunoso autogol provocato da Simeone, mentre il primo vero tiro in porta del Torino è stato quello di Aboukhlal all'85esimo minuto! Uno scempio in una partita che dopo il primo e inaspettato gol sarebbe stata da chiudere con un paio di contropiedi tutta sostanza senza dare modo ai salentini di avere la chance di alzare la testa e arrivare a pareggiare. Un Toro "pane e salame" avrebbe quindi probabilmente portato a casa l'intera posta e avrebbe fatto felice Ferrini che, da lassù, avrebbe sicuramente apprezzato ed applaudito se questo fosse stato l'atteggiamento messo in campo dai suoi attuali "compagni" di squadra.

La gara col Lecce, a mio parere, certifica che restiamo purtroppo ancora un ibrido incompiuto: troppo scarsi per essere una squadra che può dominare col gioco, troppo poco cattivi e cazzuti per essere una squadra che mette sotto gli avversari grazie all'intensità e all'atteggiamento aggressivo. La rosa è poco funzionale per entrambe le filosofie e allora Abate sta cercando di trovare la quadra in una sorta di via di mezzo che sia il più efficace possibile, senza riuscirci particolarmente bene al momento. A sua parziale discolpa, emerge una statistica interessante: negli ultimi 6 campionati dopo 11 giornate lo score in classifica è sempre stato di 14 punti, cambiando solo, a seconda dei punti fatti dalle altre squadre, la posizione in classifica (oscillante tra il decimo e il tredicesimo posto). Un chiaro indizio, cioè, che, a prescindere da allenatori e giocatori, è proprio il modo di costruire le squadre e gli staff tecnici che genera sempre lo stesso mediocre risultato. Si cambiano gli addendi ma il risultato non cambia e le colpe sembrano sempre di chi è seduto in panca o di chi scende in campo. Povero Giorgio, come sarebbe amareggiato nel vedere cosa è diventato il suo Toro...

ALESSANDRO COSTANTINO - Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.