La sentenza del giudice sportivo, c'è la multa per il Frosinone
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E' arrivata la sentenza del giudice sportivo sulla decima giornata del campionato di Serie A. Oltre al non esserci squalifiche per Torino e Lecce salta all'occhio la multa per il Frosinone in seguito alla partita contro i granata, domenica. Si tratta di un'ammenda da quattromila euro per aver ingiustamente provocato un ritardo di tre minuti al fischio d'inizio della partita. La sanzione è dunque esclusivamente legata ad una questione di orari. Segue il report ufficiale della Lega.
Il comunicato del giudice sportivo della Lega Serie A:"Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo".
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