Gian Piero Gasperini lancia un messaggio chiaro alla Roma al termine della sconfitta in amichevole contro il Cardiff. Il tecnico giallorosso, pur riconoscendo i progressi mostrati dalla squadra in alcune fasi della gara, ha posto l'attenzione sulle lacune dell'organico, sottolineando la necessità di intervenire sul mercato per completare la rosa.

L'allenatore ha evidenziato come la sessione estiva sia stata condizionata dal Mondiale per Club, con le operazioni entrate nel vivo soltanto nelle ultime settimane. Per questo motivo si aspetta un'accelerazione da parte della società, chiamata a colmare i vuoti lasciati dalle numerose partenze. "Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi se va via un giocatore è chiaro che lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo era questo e non mi sembrava cosi difficile".

Analizzando la prestazione contro il Cardiff, Gasperini ha ammesso che la squadra sta ancora pagando qualche difficoltà, soprattutto nel reparto arretrato. Allo stesso tempo ha elogiato il nuovo acquisto Santiago Castro e intravisto segnali positivi in fase offensiva, ribadendo però che distrazioni e una condizione atletica non ancora ottimale finiscono per incidere sul risultato. Il tecnico ha quindi insistito sulla necessità di ampliare l'organico in vista di una stagione che vedrà la Roma impegnata su più fronti: "Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente".