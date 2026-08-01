Solo 149 votanti non si ritengono soddisfatti dell'acquisto di Kian Fitz-Jim, con 881 che si esprimono invece a favore
Il calciomercato ha portato alla corte granata Kian Fitz-Jim. Dopo l'approdo di Eray Comert e Pietro Comuzzo, il Torino ha puntellato il proprio centrocampo con l'olandese. Sono stati già affrontati i pro e contro dell'affare. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro News di esprimersi e di dare un giudizio sull'acquisto del classe 2003. Ecco i risultati del sondaggio.
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Il responso dei nostri lettori su Fitz-JimUna risposta quasi unanime da parte dei tifosi granata. L'86% dei votanti si è schierato per il sì, con 881 sostenitori che hanno espresso soddisfazione per il colpo Kian Fitz-Jim. 149 voti sono stati invece per il no, ossia il restante 14%, manifestando quindi dubbi sull'approdo del nativo di Amsterdam all'ombra della Mole.
Siete soddisfatti dell'acquisto di Kian Fitz-Jim?
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