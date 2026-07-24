Come riporta La Gazzetta dello Sport, Christian Volpato sarebbe stato fermato da una pattuglia della Polizia australiana mentre viaggiava sulla sua auto oltre il limite di velocità consentito. Secondo quanto fornito da fonti di polizia alle testate giornalistiche australiane, il trequartista del Sassuolo stava andando ad una velocità di 109 km/h in una zona sull'Anzac Bridge di Sydney dove il limite di velocità è di 60 km/h. Al calciatore classe 2003 è stato effettuato un test preliminare antidroga, al quale sarebbe stato trovato positivo alla cocaina.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Dal nativo di Camperdown è stato preso un secondo campione di saliva al fine di svolgere ulteriori accertamenti, con le indagini che proseguono. Intanto Volpato è stato sanzionato con la multa e il ritiro della patente. Finito sul taccuino di Vagnati al Torino la scorsa estate, Volpato era rimasto anche la scorsa stagione tra le fila neroverdi. Il giocatore australiano era stato beccato e fermato anche due ore prima e gli era stata comminata sempre una multa per eccesso di velocità.