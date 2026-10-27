Harry Kane conquista il Pallone d’Oro 2026 e si prende la scena del calcio mondiale, beffando Lamine Yamal e Kylian Mbappé. L’attaccante del Bayern Monaco corona così una stagione straordinaria, nella quale ha messo a segno 73 gol tra club e nazionale, trascinando i bavaresi alla conquista della Bundesliga e della Coppa di Germania. Numeri impressionanti, accompagnati da una continuità realizzativa che ha fatto la differenza nella corsa al premio individuale più prestigioso. Per Kane è la consacrazione definitiva dopo anni da protagonista assoluto, ma senza il massimo riconoscimento individuale: l’inglese entra così nella storia, diventando il primo calciatore britannico a vincere il Pallone d’Oro dai tempi di Michael Owen, premiato nel 2001. Una vittoria che premia il rendimento, i record e il peso specifico del centravanti inglese, capace di superare due dei talenti più attesi del panorama internazionale.

La classifica completa

1. Harry Kane (Bayern Monaco)

2. Kylian Mbappé (Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Barcellona)

4. Rodri (Barcellona)

5. Lionel Messi (Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

7. Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain)

8. Erling Haaland (Manchester City)

9. Micheal Olise (Bayern Monaco)

10. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

11. Jude Bellingham (Real Madrid)

12. Pau Cubarsì (Barcellona)

13. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

14. Vitinha (Paris Saint-Germain)

15. Declan Rice (Arsenal)

16. Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

17. Vinicius (Real Madrid)

18. Marc Cucurella (Real Madrid)

19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)

20. William Pacho (Paris Saint-Germain)

21. Gabriel (Arsenal)

22. Lautaro Martinez (Inter)

23. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

24. Luis Diaz (Bayern Monaco)

25. Marquinhos (Paris Saint-Germain)

26. Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

27. Bruno Fernandes (Manchester United)

28. Julian Quinones (Al-Qadisiya)

29. Sadio Mané (Al-Nassr)

29. William Saliba (Arsenal)

Gli altri premi della cerimonia

Alexia Putellas (London City)

Miglior calciatore giovane dell'anno: Lamine Yamal (Barcellona)

Miglior calciatrice giovane dell'anno: Vicky Lopez (Barcellona)

Miglior allenatrice dell'anno: Perre Romeu (Barcellona)

Miglior allenatore dell'anno: Luis de la Fuente (Ct Spagna)

Miglior portiere femminile dell'anno: Catalina Coll (Barcellona)

Miglior portiere maschile dell'anno: Unai Simon (Athletic Bilbao)

Socrates Award (premio per l'impegno umanitario e sociale fuori dal campo): Bukayo Saka (Arsenal)

Miglior club femminile dell'anno: Barcellona

Miglior club maschile dell'anno: Paris Saint-Germain

Miglior attaccante femminile dell'anno: Charlyn Corral (Pachuca)

Miglior attaccante maschile dell'anno: Harry Kane (Bayern Monaco)