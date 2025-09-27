Il “Cholo” Simeone fa suo il derby di Madrid: Real k.o. 5-2

Ad aprire le marcature è Le Normand al quarto d'ora di gioco, che spinge in rete svettando su Tchouameni. Il vantaggio dei padroni di casa dura però appena dieci minuti: Mbappé indovina un diagonale su assist di Arda Güler e ristabilisce la parità. Poco dopo, al 36', è lo stesso turco a firmare l'1-2 che sembra indirizzare le Merengues verso l'intervallo in vantaggio, con una conclusione di piatto in controbalzo su assist di Vinícius. Ma nei minuti di recupero l'Atletico reagisce: Sørloth, con la sua specialità, il colpo di testa, batte Courtois per il 2-2.

Nella ripresa è show degli uomini del "Cholo", aiutati anche dagli errori del Real Madrid. Dopo pochi minuti, Güler commette fallo su Nico Gonzalez in area di rigore. Dal dischetto Julian Alvarez è glaciale e firma il nuovo sorpasso. L'argentino si ripete al 63', firmando il poker con una splendida punizione a fil di palo, imprendibile per Courtois. Il quinto gol porta la firma del discepolo prediletto del "Cholismo", Antoine Griezmann, che finalizza alla perfezione un contropiede. Primo k.o. per il Real Madrid, mentre l'Atletico di Simeone si porta a meno sei.