Il Verona ha intenzione di costruire un nuovo stadio proprio al posto dello Stadio Marcantonio Bentegodi, demolendolo. Come riporta Calcio e Finanza, la società scaligera ha depositato presso il Comune il DOCFAP, cioé Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, per la realizzazione del nuovo impianto multifunzionale, che comprenderebbe 30mila posti e che verrebbe a costare 300 milioni di euro per le casse gialloblu. Lo stadio sarebbe finanziato soprattutto attraverso investimenti privati della proprietà dell’Hellas Verona, con anche una quota di partecipazione pubblica riservata ad alcune componenti dell’intervento che hanno maggiore impatto urbano.

Lo stadio dovrebbe poter essere usato nel corso di tutto l'anno, essendoci ristoranti, spazi retail, aree per eventi aziendali, concerti, museo del club e visite all’impianto, che sarà conforme ai principali standard internazionali, con più vicinanza tra spalti e campo, piena accessibilità e appunto la presenza maggiore di servizi hospitality. Il mirino è posto sulle partite di UEFA Euro 2032, edizione degli Europei che verrà ospitata dall'Italia. Il completamento dell'impianto, secondo programma, autorizzazioni necessarie e avanzamento delle seguenti fasi progettuali permettendo, avverrebbe in tempo, con la fine dei lavori prevista per l'annata 2031/32.