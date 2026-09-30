“Cuesta” fretta calcistica italiana è il titolo che abbiamo scherzosamente attribuito a un'analisi sulla quale, in realtà, c'è pochissimo da scherzare. "Il mestiere dell'allenatore è ben pagato, ma è ad alto rischio", ha spiegato ai nostri microfoni Serino Rampanti, ragionando su come, oggi più di ieri, la figura dell'allenatore sia la prima ad essere messa in discussione. Lo raccontano, ad oggi, Fabio Grosso, Domenico Tedesco e Carlos Cuesta. Quest'ultimo forse l'esonero meno comprensibile. In ogni caso, la tendenza è chiara: tra le venti panchine di Serie A, solo due tecnici stanno iniziando la propria terza stagione alla guida dello stesso club. Tutti gli altri... meno.

Serie A, gli allenatori più longevi: chi guida la classifica?

A guidare la categoria sono Kostae Cesc, che hanno iniziato la propria terza stagione rispettivamente alla guida di Udinese e Como. A onor del vero, il tecnico spagnolo ha avuto anche un periodo precedente come viceallenatore dei lariani. Poi troviamo i due tecnici che ricoprono, nella classifica di Serie A, le prime due posizioni,, alla guida del gruppo di chi sta cominciando la propria seconda stagione. Quindi troviamo chi, come, ha iniziato la propria prima stagione alla guida dei propri club. In questo gruppo, il tecnico granata è davanti soltanto a Ivanin quanto a reale posizionamento in classifica. Da ultimi, quelli che hanno preso il posto degli esoneri sopra menzionati: non un caso se ricoprono le posizioni dalla quindicesima alla diciottesima.