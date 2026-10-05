All'indomani del pareggio ottenuto contro la Francia nel girone di Nations League, l'Italia si proietta verso l'impegno decisivo contro la Turchia. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha ufficializzato le sue scelte per la sfida, delineando un gruppo ridimensionato. Tra i sette esclusi scelti dal ct, il nome che risalta e fa più discutere è senza dubbio quello di Rolando Mandragora.

Sono ben sette i giocatori esclusi rispetto alla precedente uscita. Il CT ha infatti deciso di rinunciare a Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Decisioni precise, figlie della necessità di risistemare la rosa dopo le fatiche della sfida contro i transalpini. A queste esclusioni tecniche si aggiunge anche il forfait forzato di Moise Kean: l'attaccante ha dovuto abbandonare il ritiro azzurro prima del tempo a causa di un problema fisico che non gli permetterà di scendere in campo. La novità più rilevante nel reparto avanzato riguarda il rientro di Samuele Inacio. Il giovane talento del Borussia Dortmund, rimasto ai box nelle ultime tre uscite dell'Italia, rientra tra le opzioni del commissario tecnico per la sfida contro la Selezione turca.

La lista completa dei convocati dell'Italia:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella.

Attaccanti: P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito, Vergara.