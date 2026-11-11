90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

Per l’Italia Under 20 è tempo di rimboccarsi le maniche in vista di due banchi di prova di spessore in questa sosta di novembre. Dopo il La Nucía International Tournament, la selezione guidata da Carmine Nunziata torna in campo per l’Elite League. Gli Azzurrini si preparano a vivere una settimana intensa, con l’obiettivo di risalire la classifica e dare continuità al proprio percorso di crescita. Al centro delle attenzioni, oltre ai volti noti del calcio giovanile italiano, ci sono anche i colori granata del Torino, rappresentati da Lapo Siviero e dal debuttante Filippo Conzato.

Italia Under 20: Portogallo e Svizzera nel mirino. Nunziata si affida all’asse granata

Il cammino della selezione guidata da Nunziata riparte da Padova e Abano Terme, teatro rispettivamente della sfida contro il Portogallo, in programma giovedì 12 novembre allo Stadio Euganeo, e del match contro la Svizzera, fissato per lunedì 16 novembre allo Stadio delle Terme di Monteortone. Due impegni tutt'altro che agevoli, inseriti in un torneo prestigioso come quello dell'Elite League che vede l'Italia chiamata ad un riscatto immediata dopo le ultime uscite non fortunate, inclusi i passaggi a vuoto contro Germania e Inghilterra. La squadra di Nunziata ha bisogno di ritrovare certezze: per questo il tecnico campano per le due sfide in programma in questi giorni ha convocato un gruppo di 24 elementi per risalire la china.

L’Italia Under 20 chiama a raccolta i granata: c’è l’esordio di Conzato e la certezza Siviero

Tra i convocati spiccano due giocatori del Torino: da un lato c’è la conferma di Lapo Siviero, portiere di sicuro affidamento che si sta già ritagliando uno spazio importante e che ormai rappresenta una certezza nelle rotazioni azzurre tra i pali dell'Under 20. Dall'altro, la vera novità è la prima meritatissima chiamata in Under 20 per Filippo Conzato. L'attaccante classe 2007 sta attraversando un momento di forma strepitoso con la Primavera granata. Con ben 8 gol messi a segno nelle prime dieci giornate di campionato, Conzato si è imposto come uno dei giocatori più implacabili della rosa granata. Nonostante le difficoltà incontrate nell'ultimo periodo dalla squadra di Francesco Baldini, il giovane attaccante non ha smesso di timbrare il cartellino – come dimostrato dalla rete in acrobazia siglata contro il Parma – confermando l'ottimo momento realizzativo.