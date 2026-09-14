Dusan Kerkez, il tecnico dell'Atromitos, club greco che ha pareggiato 1-1 con l'Iraklis Salonicco di Mazzarri: "Non mi ha stretto la mano come fossi uno zingaro"
L'allenatore dell'Atromitos, Dusan Kerkez, club che milita nel massimo campionato greco, ha rilasciato dichiarazioni contro Walter Mazzarri, tecnico dell'Iraklis Salonicco, squadra appena affrontata nella Super League 1 ellenica. E non gliele ha mandate a dire. L'allenatore bosniaco ha esordito con: "Sono andato a stringergli la mano e non me l'ha data, come fossi uno zingaro". Kerkez si è lamentato anche dell'atteggiamento avuto dall'ex Torino nel corso della partita: "Protestava di continuo ed urlava contro l'arbitro. Invece di dare l'esempio a 65 anni. E' stato un buon allenatore, ma vi sembra un esempio per noi più giovani?". Lamentandosi poi del fatto che fumasse la sigaretta elettronica in panchina, ha poi aggiunto: "Da parte mia quell'uomo ha zero rispetto. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero".
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