L'allenatore dell'Atromitos, Dusan Kerkez, club che milita nel massimo campionato greco, ha rilasciato dichiarazioni contro Walter Mazzarri, tecnico dell'Iraklis Salonicco, squadra appena affrontata nella Super League 1 ellenica. E non gliele ha mandate a dire. L'allenatore bosniaco ha esordito con: "Sono andato a stringergli la mano e non me l'ha data, come fossi uno zingaro". Kerkez si è lamentato anche dell'atteggiamento avuto dall'ex Torino nel corso della partita: "Protestava di continuo ed urlava contro l'arbitro. Invece di dare l'esempio a 65 anni. E' stato un buon allenatore, ma vi sembra un esempio per noi più giovani?". Lamentandosi poi del fatto che fumasse la sigaretta elettronica in panchina, ha poi aggiunto: "Da parte mia quell'uomo ha zero rispetto. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero".