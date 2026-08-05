Le amichevoli estive non emettono sentenze, ma ci sono risultati destinati a far discutere. Il Genoa ha chiuso la propria tournée inglese con una pesantissima sconfitta per 10-1 contro il Bournemouth, formazione reduce da un sesto posto in Premier League e qualificata in Europa League. La sfida, disputata a porte chiuse con l'insolita formula di quattro tempi da 30 minuti, ha visto i padroni di casa imporsi in ogni frazione di gioco: 1-0, 3-1, 3-0 e 3-0, fino al clamoroso risultato finale.

Partita a senso unico

La sconfitta più pesante nella storia del Genoa in amichevole

sbloccando il risultato al 13' del primo tempo con Scott. Nella seconda frazione è arrivata l'unica rete del Genoa, firmata da Ellertsson al 7', ma la reazione rossoblù è durata pochissimo. Due minuti più tardi Kluivert ha ristabilito le distanze, seguito dall'immediato 3-1 di Truffert e dal secondo gol personale dello stesso Kluivert. Nel terzo tempo sono andati a segno ancora Scott, Brooks e Jebbison, mentre nell'ultima frazione il Bournemouth ha completato la goleada con Dacosta Gonzales e la doppietta di Unal, fissando il punteggio sul definitivo 10-1.Per la squadra di Daniele De Rossi si tratta di un test da contestualizzare nei carichi della preparazione estiva, ma un passivo di questa portata rappresenta comunque un campanello d'allarme a poche settimane dall'inizio della Serie A. Il 10-1 incassato contro il Bournemouth, infatti, entra nella storia del club rossoblù comein oltre 130 anni di storia, superando il precedente primato negativo dell'8-0 contro lo Sparta Praga nel 1920. Un record che il Genoa avrebbe certamente preferito non aggiornare.