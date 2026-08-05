Una sconfitta pesantissima per la squadra di De Rossi in amichevole contro le Cherries

Andrea Novello
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Le amichevoli estive non emettono sentenze, ma ci sono risultati destinati a far discutere. Il Genoa ha chiuso la propria tournée inglese con una pesantissima sconfitta per 10-1 contro il Bournemouth, formazione reduce da un sesto posto in Premier League e qualificata in Europa League. La sfida, disputata a porte chiuse con l'insolita formula di quattro tempi da 30 minuti, ha visto i padroni di casa imporsi in ogni frazione di gioco: 1-0, 3-1, 3-0 e 3-0, fino al clamoroso risultato finale.

Partita a senso unico

Il Bournemouth ha preso subito in mano la partita, sbloccando il risultato al 13' del primo tempo con Scott. Nella seconda frazione è arrivata l'unica rete del Genoa, firmata da Ellertsson al 7', ma la reazione rossoblù è durata pochissimo. Due minuti più tardi Kluivert ha ristabilito le distanze, seguito dall'immediato 3-1 di Truffert e dal secondo gol personale dello stesso Kluivert. Nel terzo tempo sono andati a segno ancora Scott, Brooks e Jebbison, mentre nell'ultima frazione il Bournemouth ha completato la goleada con Dacosta Gonzales e la doppietta di Unal, fissando il punteggio sul definitivo 10-1.
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La sconfitta più pesante nella storia del Genoa in amichevole

Per la squadra di Daniele De Rossi si tratta di un test da contestualizzare nei carichi della preparazione estiva, ma un passivo di questa portata rappresenta comunque un campanello d'allarme a poche settimane dall'inizio della Serie A. Il 10-1 incassato contro il Bournemouth, infatti, entra nella storia del club rossoblù come la sconfitta più larga mai subita in un'amichevole in oltre 130 anni di storia, superando il precedente primato negativo dell'8-0 contro lo Sparta Praga nel 1920. Un record che il Genoa avrebbe certamente preferito non aggiornare.

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