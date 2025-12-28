Nuovo episodio arbitrale contestato in casa Lazio. La sfida tra Udinese e biancocelesti, terminata sull’1-1, lascia dietro di sé polemiche e rammarico, con il club capitolino che torna a puntare il dito contro decisioni ritenute sfavorevoli. Al termine della gara, la società si è espressa sul proprio profilo X:"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".
Lazio, continuano le polemiche arbitrali: “Chiediamo rispetto”
Nel mirino c’è l’azione che porta al pareggio dell’Udinese che ha visto i giocatori biancocelesti protestare immediatamente con l’arbitro Andrea Colombo per un presunto doppio tocco di mano. Il gol arriva nei minuti finali: Zaniolo porta palla e cerca la conclusione, ma trova il braccio aderente al corpo del giovane difensore Matteo Palma. Il pallone carambola sul braccio di Davis, anch'esso giudicato aderente al corpo: il tocco consente all’attaccante di controllare la sfera e di concludere con il mancino all’angolino. Gli interventi non sono stati ritenuti punibili né dall’arbitro né dal VAR, ma il malcontento in casa Lazio continua ad alimentarsi, anche alla luce del rigore non concesso a San Siro contro il Milan.
