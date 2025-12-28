Lazio, continuano le polemiche arbitrali: “Chiediamo rispetto”

Nuovo episodio arbitrale contestato in casa Lazio. La sfida tra Udinese e biancocelesti, terminata sull’1-1, lascia dietro di sé polemiche e rammarico, con il club capitolino che torna a puntare il dito contro decisioni ritenute sfavorevoli. Al termine della gara, la società si è espressa sul proprio profilo X:"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".