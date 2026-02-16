Lega Serie A in assemblea: tra polemiche arbitrali e business Fantacalcio

A Milano, nella giornata odierna, si terrà la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto. Appuntamento che si preannuncia intenso, poiché sul tavolo non ci saranno solo le questioni di campo, ma anche temi strategici legati al futuro economico del sistema. Al centro del dibattito, soprattutto le polemiche arbitrali delle ultime giornate di campionato, con particolare riferimento alla sfida tra Inter e Juventus. L’espulsione di Pierre Kalulu ha riacceso le discussioni su criteri di giudizio, uniformità delle decisioni e utilizzo del VAR. Ma l’assemblea guarda anche oltre il rettangolo di gioco. Tra i punti all’ordine del giorno figura infatti il possibile ingresso della Lega nel business del Fantacalcio, settore in forte espansione che muove quasi 10 milioni di euro di fatturato annuo, conta circa 3 milioni di iscritti e genera utili stimati attorno ai 4 milioni grazie a modelli pubblicitari sempre più integrati. Numeri che attirano l’interesse di grandi marchi e investitori, anche se all’interno dei club non manca chi esprime perplessità sulla reale convenienza dell’operazione e sulle ricadute a lungo termine.