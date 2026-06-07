L'Italia si è ripetuta. Dopo il successo del 2024, l'Under 17 è ancora campione d'Europa. Gli azzurrini del ct Daniele Franceschini hanno sconfitto il Belgio ai rigori dopo che i 90 minuti regolamentari si erano conclusi in parità, con tutte le emozioni concentrate nel finale. All'85' è arrivata la rete dei Diavoli Rossi con Ojea, che ha battuto Lupo con una conclusione rasoterra. L'Italia, però, non ha mollato: tre minuti più tardi è arrivato il pareggio di Fugazzola, che ha trasformato un calcio di rigore.

Poi la lotteria dei penalty, che ha visto l'Italia andare a segno quattro volte su cinque (errore di Rocca, che ha calciato a lato). Decisivi Lupo, che ha riscattato la rete incassata ipnotizzando proprio Ojea dal dischetto, e infine Perrillo con l'ultima trasformazione, quella che è valsa un bis suggestivo.