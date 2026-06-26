Claudio Lotito entra nel futuro della Reggina. Il club amaranto ha ufficializzato la cessione della società a una realtà riconducibile al gruppo dell'attuale presidente della Lazio, sancendo così un cambio di proprietà destinato ad aprire una nuova fase nella storia del sodalizio calabrese. Un'operazione compatibile con le norme Figc solo finché il club resterà in Serie D. In caso di promozione il patron della Lazio sarebbe costretto a cedere una delle due società per rispettare il divieto di multiproprietà. La società ha affidato a un comunicato ufficiale l'annuncio dell'operazione, spiegandone le finalità e rivolgendo un ringraziamento a tutte le parti coinvolte nella trattativa. Di seguito la nota del club.

Il comunicato della Reggina

"Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria. Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte. Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro".