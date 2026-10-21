Sorgono novità riguardo l'interrogatorio del 30 giugno 2026 in merito all'inchiesta di aggiotaggio che vede coinvolto Claudio Lotito. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il Presidente della Lazio all'interno del verbale lamenta di un tentativo di spingerlo a cedere la società biancoceleste "a un prezzo vile", aggiungendo "La Lazio è inscalabile. […] Non la vendo". Secondo le ricostruzione fornita da Lotito ai PM ci sarebbe un disegno in atto per fargli vendere la Lazio e l'inchiesta ipotizza la diffusione di notizie false riguardo alla vendita societaria biancoceleste al fine di alterarne le quote e il titolo in Borsa. Il patron della Lazio come prove di un piano in atto contro di lui e il suo controllo della società biancazzurra ha inoltre parlato delle collette online, delle contestazioni dei tifosi e degli attacchi ricevuti sul quotidiano Il Tempo.