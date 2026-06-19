Lutto nel mondo del calcio. Igor Protti, emblema di umiltà e passione per questo sport, è scomparso nella notte all'età di 58 anni, lasciando un vuoto nel cuore di moltissimi tifosi. Simbolo del Livorno e del Bari, Igor ha combattuto nell'ultimo anno con un tumore al colon e alla fine purtroppo si è dovuto arrendere allo "sgraditissimo ospite", come da lui definito un anno fa sui social nell'annunciare la malattia. Per chi desiderasse salutare per un'ultima volta l'iconico attaccante, dalle 15 di oggi la salma sarà nella stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Il toccante commiato di Protti condiviso dalla famiglia

L'ex attaccante di Bari e Livorno ha salutato la famiglia e tutti i sostenitori con parole accorate e ricche di gratitudine: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio". Questo il messaggio postato dalla famiglia, alla quale vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Toro News.