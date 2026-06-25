Altro giro, altra corsa. Prosegue il Mondiale del 2026 in Messico-Usa-Canada, con l'ultima giornata che sta entrando nel vivo. Chiuso il girone B, si apre il girone E con gare decisive: Costa D'Avorio e Germania si giocano il passaggio del turno contro Curacao ed Ecuador. Gli ivoriani non possono sbagliare, la vittoria o il pareggio garantirebbero la prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La Germania, anche solo con un pareggio, blinderebbe il primo posto.

In campo nella notte italiana anche il gruppo D e il gruppo F. Nel primo si giocheranno le sfide Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Gli USA hanno chiuso la qualificazione alla prossima fase, mentre i paraguaiani e gli australiani si giocano il secondo posto. Nell'altro gruppo è davvero tutto da decidere: Olanda e Giappone sono a pari punti, seguiti dalla Svezia con tre punti.

Dove vedere i Mondiali 2026

Mondiali, le partite in programma

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Ecuador-Germania sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.Curacao-Costa d'Avorio: ore 22:00; DAZNEcuador-Germania ore 22:00; DAZN, Rai 1, RaiPlay

Tunisia-Olanda 01:00; DAZN

Giappone-Svezia 01:00; DAZN

Turchia-Stati Uniti 04:00; DAZN

Paraguay-Australia 04:00; DAZN