Occhi in Brasile per il Torino? Non è la prima volta, Petrachi ha sempre avuto un feeling particolare con il paese verdeoro e nella sua prima esperienza in granata sono stati diversi i brasiliani acquistati direttamente dalla nazione sudamericana. Secondo quanto riferito dal quotidiano Globo, il club granata ha messo nel mirino Facundo Bernal della Fluminense.

Ancora nessuna offerta ufficiale del Torino

Al momento però si tratta di un interessamento. Il club brasiliano non ha ancora ricevuto un'offerta concreta da parte della società granata. Tuttavia, in caso di offerta, questa sarà valutata dalla Fluminense. Occhio però alla concorrenza: il Real Betis monitora il giocatore uruguaiano nato a Montevideo.