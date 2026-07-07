Si chiude oggi, martedì 7 luglio, il cerchio sugli ottavi di finale di questi Mondiali. Le ultime due sfide in programma ad Atlanta e Vancouver definiranno il quadro definitivo dei quarti. Alle ore 18:00, ad Atlanta, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Leo Messi che di fronte troverà un Egitto inedito per la storia della competizione, pronto a trasformare questa serata nella partita della vita. Il gran finale di serata è alle 22:00 a Vancouver. Da una parte la Svizzera, che sta vivendo il suo miglior momento di sempre: tre vittorie consecutive e la consapevolezza di poter raggiungere, per la prima volta, un posto tra le migliori otto del mondo. Dall'altra la Colombia di James Rodriguez, che, dopo aver dominato il girone davanti al Portogallo, vuole tornare a regalare al suo popolo le emozioni dell'exploit del 2014. Sarà una partita tattica, intensa e, probabilmente, decisa dai singoli.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

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Il programma del Mondiale 2026 per martedì 7 luglio