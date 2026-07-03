Continua il Mondiale in America tra colpi di scena, storie particolari e grande calcio. Il quadro dei sedicesimi si sta per chiudere e non sono mancate le sorprese come l'eliminazione della Germania contro il Paraguay e il ribaltone del Belgio contro il Senegal. Nella giornata di oggi si disputeranno le ultime gare del turno. Alle 20 l'Australia affronta l'Egitto, mentre a 00.00 l'Argentina dovrà vedersela con l'entusiasmo di Capo Verde. Gli appuntamenti si chiudono alle 03.30 con Colombia-Ghana. Si prospetta un'intensa notte italiana per i Mondiali e le sue partite.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

Il programma dei Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Ore 20.00: Australia-Egitto (Rai/Dazn)

Sabato 4 luglio

Ore 00.00: Argentina-Capo Verde (DAZN)

Ore 03.30: Colombia-Ghana (DAZN)