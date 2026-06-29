Proseguono i sedicesimi dei Mondiali 2026 con una giornata che presenta tre sfide interessanti: lunedì 29 giugno scendono in campo due delle nazionali più attese del torneo, Brasile e Germania, entrambe a caccia del pass per gli ottavi di finale.

Si parte alle ore 19:00 con Brasile-Giappone, in programma all’NRG Stadium di Houston. La Seleção di Ancelotti arriva all’appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone e punta a proseguire il cammino nel torneo. Di fronte ci sarà un Giappone organizzato e compatto e che è già riuscito a mettere in difficoltà squadre sulla carta più solide.

Alle 22:30 sarà invece la volta di Germania-Paraguay al Gillette Stadium di Foxborough. La squadra allenata da Julian Nagelsmann vuole conquistare la qualificazione agli ottavi e confermare le buone indicazioni mostrate nella fase a gironi. Il Paraguay, senza particolari pressioni, proverà a sfruttare ogni occasione per sorprendere i tedeschi.

Nella notte italiana, alle ore 03:00 di martedì 30 giugno, spazio infine a una delle sfide più attese di questi sedicesimi: Olanda-Marocco. Il match si disputerà a Monterrey, in Messico, e si preannuncia molto equilibrato. Gli Oranje partono con i favori del pronostico, ma il Marocco ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione fino all’ultimo minuto.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Dove vedere i Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da Dazn saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro disarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Mondiali, le partite in programma

ore 19:00 - Rai e Daznore 22:30 - Daznore 03:00 (30 giugno) - Dazn