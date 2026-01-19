Moreno Longo torna al Bari dove lo aspetta Valerio Di Cesare: obiettivo salvezza

Rivoluzione totale in casa Bari, deciso a cambiare rotta per uscire dalla zona retrocessione. Il club biancorosso ha avviato un profondo riassetto, partendo dall’area tecnica: sono stati infatti esonerati Giuseppe Magalini e Vincenzo Vivarini, segnando l’inizio di un nuovo corso in un momento delicatissimo della stagione. Il Bari è attualmente diciannovesimo in Serie B e la priorità resta la salvezza. Per la panchina la scelta è ricaduta su Moreno Longo, ex allenatore del Torino. Per lui si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza della scorsa stagione chiusa con 39 partite, 10 vittorie, 18 pareggi e 11 sconfitte. La società punta sulla sua conoscenza dell’ambiente per dare una scossa immediata alla squadra. A completare la rivoluzione c’è anche un altro ex granata: il ruolo di direttore sportivo è stato affidato fino a fine stagione a Valerio Di Cesare, chiamato a costruire le basi per centrare l’obiettivo salvezza.