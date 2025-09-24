Napoli, nuovo stop per Buongiorno: Edoardo De Laurentiis attacca la Lega Serie A

Durante Napoli-Pisa, l'ex difensore del Torino, Alessandro Buongiorno – già reduce da un lungo infortunio – si è fermato di nuovo per un problema alla coscia. Antonio Conte lo ha sostituito all’81’ e ora si temo uno stop di 2-3 settimane, con il rischio di saltare Milan, Genoa e lo Sporting in Champions. "Speriamo Buongiorno stia bene altrimenti dobbiamo farci benedire", ha commentato il tecnico.

Più duro invece Edoardo De Laurentiis, che ha attaccato Lega Serie A e Stats Sport accusandole di non fornire dati strategici utili a preservare i calciatori. Su Instagram ha scritto: "La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici… L'infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e Stats Sport…. grazie…".Poi ha aggiunto: "È inaccettabile non mettere a disposizione i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L'infortunio di Buongiorno rappresenta l'ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport".