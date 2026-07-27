È bufera attorno alla panchina della Nazionale italiana. La mancata nomina di Andrea Pirlo come nuovo CT — annunciata dallo stesso ex centrocampista sui social — ha scatenato forti tensioni nei vertici della Federazione. Sullo sfondo restano le polemiche extra-campo e le frizioni con la dirigenza, che potrebbero anche spingere alle dimissioni il neo direttore tecnico Paolo Maldini e Leonardo.

L’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò prova intanto a prendere tempo: "Sto lavorando, a breve saprete tutto. Il nuovo CT verrà annunciato domani. Abodi? I rapporti tra di noi sono eccezionali, non dovrebbe parlare di brutte figure. Thiago Motta? Non posso dire né sì né no. Domani possibili novità", ha dichiarato il presidente della FIGC, replicando anche alle stoccate del ministro Abodi. In vista del Consiglio Federale di martedì, ci sarà un summit tra Malagò, il dt Maldini e Leonardo a Roma per decidere le sorti della panchina della nazionale: l’incontro rappresenta uno snodo decisivo per fare il punto sulla guida tecnica azzurra e tentare di ritrovare la rotta.