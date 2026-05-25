Nella giornata odierna, 25 maggio 2026, la Nazionale italiana ha reso noti i convocati del CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, per il doppio impegno contro Lussemburgo e contro la Grecia. Dopo la mancata qualificazioni ai prossimi Mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, la FIGC ha chiamato il tecnico dell'Under 21 a guidare la nazionale maggiore in attesa delle votazioni del 22 per il nuovo presidente della federazione. Per l’occasione, l'ex allenatore del Pescara ha convocato 247 giocatori. La novità, come aveva anticipato Baldini, è la prima chiamata in Nazionale per diversi giocatori dell'Under 21. Gli unici giocatori nel giro della nazionale maggiore convocati da Baldini sono Donnarumma, Palestra ed Esposito, assente però il granata Alessio Cacciamani (nell'ultima stagione in prestito alla Juve Stabia.

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I convocati dell'Italia per le amichevoli di giugno

Portieri: Donnarumma, Daffara, Palmisani.

Difensori: Ahanor, Bratesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani.

Centrocampisti: Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino.

Attaccanti: F. P. Esposito, Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Inacio, Koleosho.