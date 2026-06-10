Ignazio Abate, definito dal quotidiano come un "Pedersen con molta più tecnica e continuità" nelle sue vesti da calciatore, è pronto a diventare il nuovo tecnico granata. L'edizione torinese di Repubblica analizza il passato di Abate come allenatore, capace di stupire non solo alla Juve Stabia, ma anche nelle giovanili del Milan, portando Bartesaghi, Camarda & co. alla finale della Champions del settore giovanile, la Youth League, poi persa. Il DNA del gioco del tecnico è rimasto lo stesso nel corso del tempo: calcio moderno, composto da ritmi sostenuti, recupero alto, alta intensità e dominio del gioco, ove riesce, in un 3-5-2 che varia in un 3-4-1-2, dove si fanno valere gli esterni ed emerge la robustezza della difesa e del centrocampo. La richiesta a Petrachi è chiara: garanzie e un mercato all'altezza. Si ripartirà dal talento di Ilkhan, Casadei e Cacciamani e si tenterà di trattenere Vlasic e Simeone, i due totem del reparto offensivo granata. Anche Zapata potrebbe restare e si guarda ad Esposito del Cagliari per sostituire Adams, nel caso se ne vada, Andrea Pinamonti e Matteo Cancellieri. La difesa invece si fonderà su Ismajli, secondo il quotidiano che scrive: "da seguire, al Mondiale, il croato Martin Erlic", ex Sassuolo, Bologna e Midtjylland, con il quale ha vinto la Coppa di Danimarca. Da ricostruire anche la batteria di esterni, con Pedersen l'unico destinato a rimanere.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano