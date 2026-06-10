E' un sistema mobile, variabile, quello di Ignazio Abate. Il tecnico predilige un modulo con due trequartisti e un attaccante, ma che può diventare basato anche su un solo trequartista e due punte di riferimento. Così argomenta La Gazzetta dello Sport, che racconta anche del percorso virtuoso dell'allenatore alla prima esperienza nella massima categoria: "Adesso le porte della Serie A si stanno aprendo, è vicino l'accordo con il Torino. Un traguardo ottenuto grazie ai risultati, per meriti, facendo vedere un bel calcio dinamico e moderno". A supportare l'ex giocatore di Milan e Toro nella sua nuova avventura saranno il papà Beniamino dalla tribuna e i suoi tre figli maschi come raccattapalle, come fatto già alla Juve Stabia. Il quotidiano di RCS si sofferma quindi sullo stile di gioco di Abate, un 3-4-2-1 attento dietro, dove regnano l'equilibrio e la costruzione dal basso alla ricerca della superiorità numerica, nel quale le chiavi sono due esterni di grande spinta (come fatto da Cacciamani in terra campana, il quale tornerà in granata per essere valorizzato) e una soluzione variabile in attacco con due trequartisti mobili e che possono diventare uno solo a supporto di due riferimenti offensivi.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano