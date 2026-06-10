Una volta aspettato il Toro, Ignazio Abate sogna e prepara una squadra a sua immagine e somiglianza, in attesa di firmare il contratto e sistemare gli ultimi dettagli. L'ex terzino scalpita per costruire insieme a Petrachi una squadra giovane, secondo La Stampa, e ha già programmato una visita a Torino con il suo staff al fine di andare alla scoperta del Filadelfia e buttare giù le basi per la preparazione estiva, con i primi allenamenti previsti per il 6 luglio. Si ipotizza anche un suo blitz a Pinzolo, dove i granata saranno ospiti dal 13 al 25 luglio e disputeranno due amichevoli. Sui giocatori il quotidiano afferma: "La prima mossa da fare passa dalle conferme e qualcosa inizia a delinearsi: giovani come Casadei, Gineitis, Ilkhan e Njie saranno i primi punti fermi, mentre alla base rientreranno Dellavalle, Dembele e Cacciamani. Soprattutto quest'ultimo sarà l'uomo nuovo del Toro". Diversi obiettivi sul tavolo: trovare un nuovo portiere, rifare la difesa, rafforzare la mediana e progettare un nuovo attacco, in caso salutino Simeone, in orbita River Plate, Vlasic e Adams. Il Torino è nella fase cantiere aperto: per l'attacco i nomi più caldi son quelli che portano a Sebastiano Esposito del Cagliari e Matteo Cancellieri della Lazio, mentre per la difesa i granata vogliono fare la spesa in Serie B e puntano a Tonoli del Modena e Guarino dell'Empoli.

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