Ambizione e innovazione. Così valuta Gianni De Biasi l'arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. L'ex tecnico del Toro su Tuttosport fa un'analisi sul tecnico che allenato nel corso della stagione 2008/09. Lo reputa la scelta perfetta per questo Torino anche se vede difficile puntare subito all'Europa: "Probabilmente l'ambizione non è di andare in Europa, ma di fare un campionato subito dietro alle posizioni che contano. Fare un discorso sull'Europa adesso, senza che ancora si sia aperta il mercato è prematuro" - le parole al quotidiano sportivo torinese. Sulla sua possibile annata da tecnico granata, la prima in Serie A, commenta: "Credo che Abate sia uno discretamente ambizioso e che potrebbe avere qualche aspettativa superiore a quelle che ci aspettiamo. Credo che l'importante sia che riesca ad avere un feeling stretto sia con il ds che con il presidente: questo è l'aspetto fondamentale, conta che visione e obiettivi di tutti siano gli stessi". Infine, è presente anche una riflessione sul trascorso al Toro come giocatore di Abate: "Era un ragazzo che non aveva ancora fatto chissà quale strada e che era venuto al Torino per mettersi alla prova. Aveva grandi qualità".

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